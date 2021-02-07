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Австралію з лютого охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста

Автор: Юлія Струк

Австралію з початку лютого охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста країни - Перта.

Про це повідомляє Департамент пожежної та аварійної служби країни в своєму Twitter.

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Пожежі на північному сході від Перта тривають уже тиждень. Боротьбі з ними перешкоджає сильний вітер, який тільки збільшує площу загоряння. У лісах чергують понад 250 пожежників. Влада також підключила кілька великих повітряних танкерів.

У місті на зовнішній околиці столичної області Перта Вуроло пожежу гасять з 2 лютого. У суботу, 6 лютого, її ранг знизили. Однак рятувальники продовжують цілодобове чергування.

Станом на 2 лютого в результаті масштабних пожеж навколо австралійського міста Перт згоріли вже понад 9 тисяч гектарів лісу. Також було відомо про 71 знищений вогнем будинок і шістьох постраждалих пожежників.

При цьому 4 лютого з'явилися дані, що стихія уже знищила 81 житловий будинок і майже 11 тисяч гектарів чагарників у районі Перта.

Вчора було оголошено попередження про те, що виникли нові пожежі. Одна виникла в південно-західній частині країни, в Західній Австралії, а друга - спалахнула неподалік від Перта.

Влада попереджала місцевих жителів про загрозу для них і для їх житла, а також рекомендувала бути готовими до евакуації.

При цьому комісар департаменту пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій країни Даррен Клем поінформував, що попередні пожежі на 6 лютого вже локалізовані. Але при цьому почалися дощі й повені.

Як писало РБК-Україна раніше, згідно з дослідженням уряду Австралії, дим від лісових пожеж, які охопили країну влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з понад 445 смертельними випадками. Також понад 4 тисячі людей постраждали.

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