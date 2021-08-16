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В Афганістані люди випадають з літака на льоту, - ЗМІ

Автор: Анастасія Рокитна

В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки. Люди випадають з літака на льоту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tele1.

Видання пише, що на відео видно, як двох людей скинули з літака в будинки людей.

За іншими даними, люди, зачепившись за стійку шасі і елементи літака, самі не утримуються і падають.

Крім того, щонайменше п'ять людей були вбиті в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.

Нагадаємо, в Афганістані люди у відчаї штурмують літаки.

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Афганистан