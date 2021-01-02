Після 17 років мораторію: Казахстан скасував смертну кару

Казахстан в суботу, 2 січня, скасував смертну кару. Глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний закон.

Про це повідомляє DW.

Даний закон ратифікує Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари.

Генасамблея ООН прийняла його 15 грудня 1989 року. Казахстан приєднався до протоколу у вересні 2020 року з одним застереженням, яке робить можливим застосування смертної кари у воєнний час після визнання винним у скоєнні особливо тяжких злочинів військового характеру.

Страти в країні припинили з 2003 року указом президента. Однак суди продовжували засуджувати засуджених до смертної кари у виняткових обставинах, в тому числі за злочини, що кваліфікуються як терористичні акти.

При цьому засуджені до страти відбували довічне ув'язнення. У разі скасування мораторію їх могли стратити. Один з останніх таких вироків винесли в 2016 році щодо Руслана Кулекбаєва. Його визнали винним у скоєнні теракту в Алма-Ати: він відкрив стрілянину по поліцейським у центрі міста, в результаті якої загинули 10 осіб. Чоловік відбуває довічне ув'язнення.

При цьому 17 статей Кримінального кодексу країни передбачають в якості покарання смертну кару.

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року парламент Казахстану взяв у роботу законопроект про скасування смертної кари. У країні офіційно розпочався процес скасування смертної кари.

Як писало РБК-Україна, Казахстан підписав протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН, спрямований на скасування смертної кари 24 вересня.