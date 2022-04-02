У зоні ООС українські військові знищили 4 танки та 6 бронемашин ворога

Українські війська на Донецькому та Луганському напрямках продовжили успішно захищати територію від російських окупантів, завдавши ворогу втрат у техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ООС у Facebook.
Упродовж доби угруповання Об'єднаних сил відбило 6 атак армії РФ. Вмілі дії та майстерність українських воїнів дозволили завдати втрат окупантам.
"Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника", – йдеться в повідомленні.
Тим часом Київська область повністю звільнена від російських окупантів. Спецпризначенці проводять зачистку населених пунктів. Також Збройні сили звільнили селище за 18 км від Чернігова.
До слова, в Кремлі назвали одну з головних цілей розв'язаної проти України війни.
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