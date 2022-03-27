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Зеленський про питання Донбасу: поверніться туди, з чого все почалося, і спробуємо там вирішити

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Неділя 27 березня 2022 21:38
Зеленський про питання Донбасу: поверніться туди, з чого все почалося, і спробуємо там вирішити Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо повернення тимчасово окупованих територій Донбасу й Криму до складу нашої країни. На його думку, Росії для початку варто повернути свої війська назад та розпочати діалог щодо цього складного питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для російських ЗМІ.

"Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди. Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до Третьої світової війни. Я добре все розумію і розумію. Тому я й говорю: це компроміс", - заявив президент.

За словами Зеленського, в першу чергу він зобов’язаний завершити війну, аби запобігти ще більшій кількості загиблих. Також він зауважив, що в нього ще є час, аби й надалі обговорювати питання Донбасу.

"Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідна людина. Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб ми мали сотні тисяч загиблих. Я цього не бажаю", - додав президент.

Зеленський відзначив, що Україна не розглядала можливості силового нападу ні на Донбас, ні на Крим.

"Бо глибоко розумію, скільки тисяч людей наших загинуло. І якою була б ціна цих територій, нехай навіть відвойованих", - зауважив Зеленський.

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