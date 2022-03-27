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Зеленский о вопросе Донбасса: вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить

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Воскресенье 27 марта 2022 21:38
Зеленский о вопросе Донбасса: вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался касаемо возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в состав нашей страны. По его мнению, России для начала стоит вернуть свои войска назад и начать диалог по этому сложному вопросу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью для российских СМИ.

"Вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории - а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к Третьей мировой войне. Я отлично все понимаю и осознаю. Потому я и говорю: это компромисс", - заявил президент.

По словам Зеленского, в первую очередь он обязан завершить войну, чтобы предотвратить еще большее количество погибших. Также он отметил, что у него еще есть время, чтобы и дальше обсуждать вопросы Донбасса.

"Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я здесь ненадолго, и после меня придет достойный человек. Я хочу закончить эту войну, не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не желаю", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина не рассматривала возможности силового нападения ни на Донбасс, ни на Крым.

"Ибо глубоко понимаю, сколько бы тысяч людей наших погибло. И какова была бы цена этих территорий, пусть даже отвоеванных", - отметил Зеленский.

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