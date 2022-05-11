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Зеленський присвоїв загиблому заступнику командувача ВМС звання Героя України

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Київ, Середа 11 травня 2022 16:59
Зеленський присвоїв загиблому заступнику командувача ВМС звання Героя України Фото: Герой України Ігор Бедзай (facebook.com/poglyadkyivregion)
Автор: Антон Федорців

Полковника Військово-морських сил Збройних сил Ігоря Бедзая президент Володимир Зеленський нагородив звання мГероя України посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Заступник командувача ВМС з авіації удостоївся найвищої державної нагороди. Бедзай проявив особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Бедзаю Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно)", – йдеться в повідомленні.

Полковник загинув в українському небі 9 травня. У його гелікоптер Мі-14 влучила ворожа ракета під час виконання бойового завдання.

До слова, Міноборони назвало ЗСУ переможцем першої фази війни з РФ.

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