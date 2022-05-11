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Зеленский присвоил погибшему заместителю командующего ВМС звание Героя Украины

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 16:59
Зеленский присвоил погибшему заместителю командующего ВМС звание Героя Украины Фото: Герой Украины Игорь Бедзай (facebook.com/poglyadkyivregion)
Автор: Антон Федорцив

Полковника Военно-морских сил Вооруженных сил Игоря Бедзая президент Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальное интернет-представительство главы государства.

Заместитель командующего ВМС по авиации удостоился высшей государственной награды. Бедзай проявил личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)", – говорится в сообщении.

Полковник погиб в украинском небе 9 мая. В его вертолет Ми-14 попала вражеская ракета во время выполнения боевого задания.

К слову, Минобороны назвало ВСУ победителем первой фазы войны с РФ.

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Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Украина ВМС Война России против Украины
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