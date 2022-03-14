ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Запорізькій АЕС 11 співробітників Росатому: беруть участь у тероризмі

Новость на русском →
Запорізька область, Понеділок 14 березня 2022 16:34
На Запорізькій АЕС 11 співробітників Росатому: беруть участь у тероризмі Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Запорізькій АЕС, де російські військові вдалися до підриву частини боєприпасів, знаходиться 11 співробітників Росатому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК Енергоатом.

Повідомляється, що зараз на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому.

В Енергоатомі не виключають, що вибухи боєприпасів проводять за їх участю.

"Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції проводяться з їх безпосередньою участю. Так що виходить, що Росатом теж бере участь в цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном", - сказано в повідомленні.

В Енергоатомі знову звернулися до МАГАТЕ і країн-членів ядерного клубу.

"Невже і зараз МАГАТЕ і країни-члени ядерного клубу закриють очі на катастрофу, яку приготувала Росія всій планеті?"- йдеться в повідомленні.

Список більшої частини представників Росатому, що знаходяться на майданчику ЗАЕС. Знадобиться в Гаазі

1. Магерамов Фауд Алі Хусейн. 1970 р. н. Балаковська АЕС
2. Романенко Олег ЄВГЕНОВИЧ 1963 р. н. Балаковська АЕС
3. Сидоров Максим Петрович 1976 р. н. Балаковська АЕС
4. Євдокимов Сергій Юрійович 1973 р. н. Концерн Росенергоатом
5. Убамдаров Олександр Володимирович 1978 р. н. Балаковська АЕС
6. Смєлов Віктор Андрійович 1972 р. н. Ростовська АЕС
7. Куликов Антон Сергійович 1981 р. н. Белібінська АЕС
8. Малахов Іван Васильович 1956 р. н. Ростовська АЕС

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Енергоатомі попередили, що російські окупанти збираються підірвати боєприпаси на території Запорізької АЕС.

А також ми розповідали про те, що вранці в Енергоатомі повідомили про стабільну роботу всіх українських АЕС.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Энергоатом
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну