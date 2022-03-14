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На Запорожской АЭС 11 сотрудников Росатома: принимают участие в терроризме

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Запорожская область, Понедельник 14 марта 2022 16:34
На Запорожской АЭС 11 сотрудников Росатома: принимают участие в терроризме Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Запорожской АЭС, где российские военные прибегли к подрыву части боеприпасов, находится 11 сотрудников Росатома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК Энергоатом.

Сообщается, что в настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома.

В Энергоатоме не исключают, что взрывы боеприпасов проводят с их участием.

"Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном", - сказано в сообщении.

В Энергоатоме снова обратились к МАГАТЕ и странам-членам ядерного клуба.

"Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны-члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила Россия всей планете?" – говорится в сообщении.

Список большей части представителей Росатома, находящихся на площадке ЗАЭС. Понадобится в Гааге

1. Магерамов Фауд Али Хусейн. 1970 г.р. Балаковская АЭС
2. Романенко Олег Евгеньевич 1963 г.р. Балаковская АЭС
3. Сидоров Максим Петрович 1976 г.р. Балаковская АЭС
4. Евдокимов Сергей Юрьевич 1973 г.р. Концерн Росэнергоатом
5. Убамдаров Александр Владимирович 1978 г.р. Балаковская АЭС
6. Смелов Виктор Андреевич 1972 г.р. Ростовская АЭС
7. Куликов Антон Сергеевич 1981 г.р. Белибинская АЭС
8. Малахов Иван Васильевич 1956 г.р. Ростовская АЭС

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Энергоатоме предупредили, что российские оккупанты собираются взорвать боеприпасы на территории Запорожской АЭС.

А также мы рассказывали о том, что утром в Энергоатоме сообщили о стабильной работе всех украинских АЭС.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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