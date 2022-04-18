Залужний: Загроза Києву ліквідована, але країна під небезпекою ракетних ударів

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Головнокомандувача ЗСУ в Telegram.

"Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України – місту Києву. Проте, для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів", – заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав українців реагувати на сигнали тривоги та з розумінням реагувати на тимчасові обмеження пересування. Генерал вкотре попросив утриматися від публікації в мережі та медіа пов'язаної з обстрілами інформації та потенційні цілі агресора.

Окрім того, Залужний назвав контрольованою ситуацію на південному напрямку. За його словами, Збройні сили не дають військам РФ просунутися у бік Запоріжжя і знищують ворога в околицях Херсона.