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Залужный: Угроза Киеву ликвидирована, но страна под угрозой ракетных ударов

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 19:13
Залужный: Угроза Киеву ликвидирована, но страна под угрозой ракетных ударов Фото: Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Антон Федорцив

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подытожил первые два месяца сопротивления после полномасштабного развязывания войны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Главнокомандующего ВСУ в Telegram.

"Нам удалось ликвидировать непосредственную угрозу столице Украины – городу Киеву. Однако, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов", – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги и с пониманием реагировать на временные ограничения передвижения. Генерал еще раз попросил воздержаться от публикации в сети и медиа связанной с обстрелами информации и потенциальных целей агрессора.

Кроме того, Залужный назвал контролируемой ситуацию на южном направлении. По его словам, Вооруженные силы не дают войскам РФ продвинуться в сторону Запорожья и уничтожают врага в окрестностях Херсона.

К слову, ГСЧС пополнилась иностранными добровольцами для ликвидации последствий оккупации отдельных районов Киевской области.

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