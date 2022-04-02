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На Закарпатті дозволили продавати алкоголь із обмеженнями

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Закарпатська область, Субота 02 квітня 2022 20:27
На Закарпатті дозволили продавати алкоголь із обмеженнями Фото: Закарпаття відновлює продаж алкоголю (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення про відновлення з 3 квітня продажу алкогольних напоїв на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Закарпатської ОДА у Facebook.

"Рада оборони області прийняла рішення дозволити з 3 квітня 2022 року:

  • у період з 8:00 до 20:00 – продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина;
  • у період з 8:00 до 18:00 – роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, з обмеженням продажу однієї пляшки одній особі", – йдеться в повідомленні.

Цей дозвіл поширюється також на заклади ресторанного господарства. Натомість працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань алкоголь і надалі не продаватимуть.

До слова, Кабінет міністрів спростив ввезення овочів, фруктів та інших продуктів.

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