На Закарпатті дозволили продавати алкоголь із обмеженнями
Фото: Закарпаття відновлює продаж алкоголю (Getty Images)
Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення про відновлення з 3 квітня продажу алкогольних напоїв на території регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Закарпатської ОДА у Facebook.
"Рада оборони області прийняла рішення дозволити з 3 квітня 2022 року:
- у період з 8:00 до 20:00 – продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина;
- у період з 8:00 до 18:00 – роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, з обмеженням продажу однієї пляшки одній особі", – йдеться в повідомленні.
Цей дозвіл поширюється також на заклади ресторанного господарства. Натомість працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань алкоголь і надалі не продаватимуть.
До слова, Кабінет міністрів спростив ввезення овочів, фруктів та інших продуктів.
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