В Закарпатской области разрешили продавать алкоголь с ограничениями
Фото: Закарпатье возобновляет продажу алкоголя (Getty Images)
Совет обороны Закарпатской области принял решение о возобновлении с 3 апреля продажи алкогольных напитков на территории региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Закарпатской ОГА в Facebook.
"Совет обороны области принял решение разрешить с 3 апреля 2022 года:
- в период с 8:00 до 20:00 – продажа слабоалкогольных напитков, пива и вина;
- в период с 8:00 до 18:00 – розничная торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, с ограничением продажи одной бутылки одному лицу", – говорится в сообщении.
Это разрешение распространяется также на заведения ресторанного хозяйства. Работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, территориальной обороны и других военных формирований алкоголь и впредь продавать не будут.
К слову, Кабинет министров упростил ввоз овощей, фруктов и других продуктов.
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