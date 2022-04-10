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ЗСУ знищили 2 ворожі гелікоптери та 26 окупантів на Сході

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Неділя 10 квітня 2022 21:56
ЗСУ знищили 2 ворожі гелікоптери та 26 окупантів на Сході Фото: Знищена російська техніка (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Федорців

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" відзвітувало про результати захисту України впродовж дня у власній зоні відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Міноборони в Telegram.

Російські окупанти протягом дня здійснювали ракетні та авіаційні удари. Також українських військових на сході України постійно обстрілювали з важкої артилерії.

"Вогнем у відповідь українські захисники знищили:

  • особового складу – 26
  • БМП/БТР – 1
  • АТ – 2
  • гелікоптерів – 2
  • БПЛА – 1", – йдеться в повідомленні.

Раніше егіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" Збройних сил України відзвітувало про поповнення парку техніки черговим зразком із РФ. Ним стала бойова машина піхоти БМП-3.

До слова, секретар РНБО Данілов розповів про непублічні візити західних політиків до Києва.

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