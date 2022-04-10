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ВСУ уничтожили 2 вражеских вертолета и 26 оккупантов на Востоке

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Воскресенье 10 апреля 2022 21:56
ВСУ уничтожили 2 вражеских вертолета и 26 оккупантов на Востоке Фото: Уничтоженная российская техника (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Федорцив

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась о результатах защиты Украины в течение дня в собственной зоне ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Минобороны в Telegram.

Российские оккупанты в течение дня совершали ракетные и авиационные удары. Также украинских военных на востоке Украины постоянно обстреливали из тяжелой артиллерии.

"Огнём в ответ украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 26
  • БМП/БТР – 1
  • АТ – 2
  • вертолетов – 2
  • БПЛА – 1", – говорится в сообщении.


Ранее эгиональное управление Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных сил Украины отчиталось о пополнении парка техники очередным образцом из РФ. Им стала боевая машина пехоты БМП-3.

К слову, секретарь СНБО Данилов рассказал о непубличных визитах западных политиков в Киев.

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