ВСУ уничтожили 2 вражеских вертолета и 26 оккупантов на Востоке
Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась о результатах защиты Украины в течение дня в собственной зоне ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Минобороны в Telegram.
Российские оккупанты в течение дня совершали ракетные и авиационные удары. Также украинских военных на востоке Украины постоянно обстреливали из тяжелой артиллерии.
"Огнём в ответ украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 26
- БМП/БТР – 1
- АТ – 2
- вертолетов – 2
- БПЛА – 1", – говорится в сообщении.
Ранее эгиональное управление Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных сил Украины отчиталось о пополнении парка техники очередным образцом из РФ. Им стала боевая машина пехоты БМП-3.
К слову, секретарь СНБО Данилов рассказал о непубличных визитах западных политиков в Киев.
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