Вступ у війну проти України лобіює частина генералів Білорусі, – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил поділився оперативною інформацією щодо залученості Білорусі до продовження Росією війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загарбники з РФ продовжують активно використовувати транспортну інфраструктуру Білорусі. Росіяни збільшили кількість перевезень військових вантажів, передусім ракет і боєприпасів. Оскільки залізниці здебільшого заблоковані, ворог використовує транспортні літаки Ан-124.
"Населення Республіки Білорусь не підтримує залучення власних Збройних сил до війни, розвязаної РФ проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки Республіки Білорусь", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Львів зазнав двох поспіль ракетних ударів ворожих військ.
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