Ворог безуспішно намагається вийти на межі Херсонської області, - Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил України поділився подробицями нових спроб військ РФ захопити всю територію Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Епіцентр бойових дій на Херсонщині перемістився у район Олександрівки. Звідти російські окупанти намагаються вийти на межі області для встановлення контролю над регіоном.
"На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів", – ідеться в повідомленні.
Натомість Збройні сили України ліквідували дві тактичні групи та чотири роти парашутно-десатних полків РФ. Особливо постраждала 106-та парашутно-десантної дивізія.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили спроби наступу ворога під Харковом і Донецьком.
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