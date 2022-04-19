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Враг безуспешно пытается выйти на границы Херсонской области, - Генштаб

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 19 апреля 2022 18:57
Враг безуспешно пытается выйти на границы Херсонской области, - Генштаб Фото: Украинский военный c NLAW (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился подробностями новых попыток войск РФ захватить всю территорию Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Эпицентр боевых действий в Херсонской области переместился в район Александровки. Оттуда российские оккупанты пытаются выйти на границы области для установления контроля над регионом.

"На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращает обстрелы населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В то же время Вооруженные силы Украины ликвидировали две тактические группы и четыре роты парашютно-десатных полков РФ. Особенно пострадала 106-я парашютно-десантная дивизия.

Напомним, что ВСУ отразили попытки наступления врага под Харьковом и Донецком.

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