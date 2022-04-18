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Військові відбили спробу ворожих диверсантів зайти в тил на півдні України

Фото: Українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Оперативне командування "Південь" відзвітувало про стан справ у південних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ОК "Південь" у Facebook.

Російські окупанти продовжують спроби створити негативний імідж українській владі. У визволених від військ РФ місцевостях ворог активізував диверсійну роботу з метою дискредитації ЗСУ та інших військових формувань.

"Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил, нашими підрозділами відбито. Під обстрілом противник відступив", – ідеться у повідомленні.

До слова, українська розвідка здобула дані командира-зрадника з внутрішніх військ із базуванням у Криму.

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