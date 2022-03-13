У Вінницькій області українські військові збили ворожий безпілотник
Українські військові знешкодили ще один безпілотник російської армії. Зокрема, ворожий літальний апарат збили у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОВА.
Сергій Борзов повідомив, що безпілотник був збитий 13-го березня. Йдеться про збиття безпілотного літального апарату тактичного рівня.
Також він заявив, що у Вінницькій області наразі не ведуться бойові дії.
Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали авіаударів по житловому масиву у Баштанці.
Також ми писали, що у Чернігівській області знищено танковий підрозділ РФ, який йшов на столицю.
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