В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник
Украинские военные обезвредили еще один беспилотник российской армии. В частности, вражеский летательный аппарат сбили в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА.
Сергей Борзов сообщил, что беспилотник был сбит 13-го марта. Речь идет об уничтожении беспилотного летательного аппарата тактического уровня.
Также он заявил, что в Винницкой области пока не ведутся боевые действия.
Ранее мы сообщали, что российские войска нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке.
Также мы писали, что в Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!