Угорщина знала про плани Путіна. Хотіла забрати собі частину території, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов різко розкритикував позицію Угорщини щодо розв'язаної Росією війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
Данілов вважає, що угорська влада знала про підготовку агресії проти України. Більше того, мала свій територіальний інтерес, переконаний він.
"Та ж Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину території. Ну побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за результатами цієї війни", – заявив секретар Радбезу.
Нагадаємо, що Угорщина відновила роботу посольства в столиці України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.