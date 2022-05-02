Венгрия знала о планах Путина. Хотела забрать себе часть территории, - Данилов

Данилов считает, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины. Более того, имел свой территориальный интерес, убежден он.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", – заявил секретарь Совбеза.