ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия знала о планах Путина. Хотела забрать себе часть территории, - Данилов

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 мая 2022 21:13
Венгрия знала о планах Путина. Хотела забрать себе часть территории, - Данилов Фото: Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подверг резкой критике позицию Венгрии относительно развязанной Россией войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Данилов считает, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины. Более того, имел свой территориальный интерес, убежден он.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", – заявил секретарь Совбеза.

Напомним, что Венгрия возобновила работу посольства в столице Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Российская Федерация Украина Венгрия Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада