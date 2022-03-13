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Знищена підстанція і є гуманітарний коридор, - мер Миколаєва

Автор: Анна Шиканова

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що діє єдиний гуманітарний коридор і в місті створюють запас продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Сенкевича в ефірі UAразом.

За словами мера Миколаєва, окупанти пробують підходити на відстань 30-50 км від міста і починає обстріл з Градів і касетними снарядами.

Вранці російські війська обстріляли Північний район міста, загинуло 9 осіб, ще 7 осіб - в реанімації. За словами Сенкевича, під удар потрапили літні люди, які стояли в черзі до банкомата і перед супермаркетом АТБ.

Зараз є тільки один гуманітарний коридор: в напрямку Одеси. З напрямків Херсона, Баштанки та Кропивницького дуже небезпечно – там контролюють окупанти.

Місто зараз створює недоторканний запас з консервів і продуктів тривалого зберігання. Всі інші продукти, які довго зберігатися не можуть - волонтери віддають нужденним.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Миколаївська область готує евакуацію з окупованих територій.

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МиколаївАлександр Сенкевич