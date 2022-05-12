Українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку
Українсьий військовий ( facebook.com.93OMBr)
На Сході Збройні сили України відбили 6 атак російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
За добу втрати ворога склали:
- особового складу - до 180;
- танки - 6;
- БМП - 6;
- БТР - 2;
- МТЛБ - 2;
- САУ - 3;
- РСЗВ - 1;
- мінометні розрахунки - 4;
- АТТ - 3.
Нагадаємо, що вчора, 12 травня, на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 250 окупантів.
Також ми писали, що у Донецькій області за добу загинуло 4 мирних мешканців.
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