Українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 250 окупантів.

Також ми писали, що у Донецькій області за добу загинуло 4 мирних мешканців.

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