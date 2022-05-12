Украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Напомним, что вчера, 12 мая, на востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 250 оккупантов.

Также мы писали, что в Донецкой области за сутки погибли 4 мирных жителей.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!