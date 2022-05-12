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Украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику

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Четверг 12 мая 2022 21:05
Украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику Українсьий военный ( facebook.com.93OMBr)
Автор: Татьяна Самарук

На Востоке Вооруженные силы Украины отбили 6 атак российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

За сутки потери врага составили:

  • личного состава - до 180;
  • танки - 6;
  • БМП - 6;
  • БТР - 2;
  • МТЛБ - 2;
  • САУ - 3;
  • РСЗО - 1;
  • минометные расчеты - 4;
  • АТТ - 3.

Напомним, что вчера, 12 мая, на востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 250 оккупантов.

Также мы писали, что в Донецкой области за сутки погибли 4 мирных жителей.

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