Українські військові звільнили Ірпінь від окупантів

"Друзі, ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах нових й далі будемо йти й звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади й будемо мужньо його боронити. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.