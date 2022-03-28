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Українські військові звільнили Ірпінь від окупантів

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Понеділок 28 березня 2022 16:47
Українські військові звільнили Ірпінь від окупантів Фото: Українські військові звільнили Ірпінь від окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники звільнили Ірпінь від російських загарбників. Наразі цивільним не можна повернутися до міста, оскільки це є небезпечно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Маркушина Олександра.

"Друзі, ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах нових й далі будемо йти й звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади й будемо мужньо його боронити. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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