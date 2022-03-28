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Украинские военные освободили Ирпень от оккупантов

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Понедельник 28 марта 2022 16:47
Украинские военные освободили Ирпень от оккупантов Фото: Украинские военные освободили Ирпень от оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники освободили Ирпень от российских захватчиков. Сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Маркушина Александра.

"Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", - заявил Маркушин.

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