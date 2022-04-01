Українські військові звільнили містечко Бородянка

Українські захисники продовжують звільняти міста й селища від російських окупантів. Цього ж разу, підрозділи ЗСУ звільнили Бородянку в Бучанському районі Київської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт ArmyInform.

На фотографії українські захисники позують з прапором України на фоні відділку поліції у Бородянці, який був спалений російськими загарбниками.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що від російських загарбників була звільнена Буча.

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