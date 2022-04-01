Украинские военные освободили городок Бородянка

Украинские защитники продолжают освобождать города и поселки от российских оккупантов. В этот же раз, подразделения ВСУ освободили Бородянку в Бучанском районе Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт ArmyInform.

На фотографии украинские защитники позируют с флагом Украины на фоне отделения полиции в Бородянке, которое было сожжено русскими захватчиками.

Пока детали не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что от российских захватчиков была освобождена Буча.

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