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Украинские военные освободили городок Бородянка

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Пятница 01 апреля 2022 20:33
Украинские военные освободили городок Бородянка Фото: украинские военные освободили городок Бородянка (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники продолжают освобождать города и поселки от российских оккупантов. В этот же раз, подразделения ВСУ освободили Бородянку в Бучанском районе Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт ArmyInform.

Пока детали не раскрываются.

На фотографии украинские защитники позируют с флагом Украины на фоне отделения полиции в Бородянке, которое было сожжено русскими захватчиками.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что от российских захватчиков была освобождена Буча.

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