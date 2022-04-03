Українські спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині
Для фіксації та документування військових злочинів українські спецслужби визначили розташування підрозділів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.
Вітчизняні спецслужби зібрали дані про підрозділи армії РФ, що вчинили звірства в низці областей України. До списку потрапили 11 бригад, полків і дивізій.
Розташування російських підрозділів:
- Бородянка – 36-та окрема мотострілецька бригада (Борзя);
- Буча – 64-та окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край);
- Ірпінь-Гостомель – 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново);
- Житомирська траса – 5-та окрема танкова бригада (Улан-Уде);
- Іванків-Розважів – 155-та окрема бригада морської піхоти (Владивосток);
- Велика Димерка – 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург);
- Згурівщина – 21-та окрема мотострілецька бригада (Оренбург);
- Новий Биков – 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль);
- Славутич – 74-та окрема мотострілецька бригада (Юрга);
- Чернігів – 35-та окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-та окрема мотострілецька бригада (Тува);
- Ніжин-Прилуки – 90-та танкова дивізія (Єкатеринбург).
Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.
Західні країни засудили вчинену РФ різанину в Київській області. Тим часом президент Зеленський звернувся до матерів російських військових із закликом подивитися на звірства своїх дітей.
До слова, британська розвідка заявила про санкціонування страт цивільних українців Путіним.
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