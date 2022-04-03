Украинские спецслужбы собрали данные подразделений РФ для фиксации преступлений в Киевской области
Для фиксации и документирования военных преступлений украинские спецслужбы определили расположение подразделений российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
Отечественные спецслужбы собрали данные о подразделениях армии РФ, совершивших зверства в ряде областей Украины. В список попали 11 бригад, полков и дивизий.
Расположение российских подразделений:
- Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);
- Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);
- Ирпень-Гостомель – 217-й гвардейский воздушно-десантный полк (Иваново);
- Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);
- Иванков-Розважев– 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);
- Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);
- Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);
- Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);
- Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);
- Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);
- Нежин-Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).
Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.
Западные страны осудили совершенную РФ резню в Киевской области. Тем временем президент Зеленский обратился к матерям российских военных с призывом посмотреть на зверства своих детей.
К слову, британская разведка заявила о санкционировании казней гражданских украинцев Путиным.
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