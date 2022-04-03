Украинские спецслужбы собрали данные подразделений РФ для фиксации преступлений в Киевской области

Для фиксации и документирования военных преступлений украинские спецслужбы определили расположение подразделений российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Отечественные спецслужбы собрали данные о подразделениях армии РФ, совершивших зверства в ряде областей Украины. В список попали 11 бригад, полков и дивизий.

Расположение российских подразделений:

Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);

Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);

Ирпень-Гостомель – 217-й гвардейский воздушно-десантный полк (Иваново);

Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);

Иванков-Розважев– 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);

Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);

Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);

Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);

Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);

Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);

Нежин-Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.

Западные страны осудили совершенную РФ резню в Киевской области. Тем временем президент Зеленский обратился к матерям российских военных с призывом посмотреть на зверства своих детей.