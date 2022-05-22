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Українські сили ППО збили 4 крилаті ракети РФ у небі Житомирської області

Фото: Українська армія продовжує боронити небо від РФ (t.me/dsszzi_official)
Автор: Антон Федорців

Повітряне командування "Центр" відзвітувало про збиття чотирьох спрямованих на інфраструктурні об'єкти Житомирщини крилатих ракет військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ПК "Центр" у Facebook.

Російські окупанти завдали ракетного удару по регіону близько 13:00. Житомирщина, найімовірніше, була атакована з південно-східного напрямку ракетами морського базування.

"Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр". Три ракети ліквідовано авіацією, та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з'єднання", – йдеться в повідомленні.

Натомість у результаті удару РФ по Малину в місті виникли серйозні руйнування. Зокрема, є травмовані мешканці та пошкоджено понад сотню будинків.

До слова, Росія забрала фахівців із виробництва "бочкових бомб" із Сирії.

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