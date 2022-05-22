Українські сили ППО збили 4 крилаті ракети РФ у небі Житомирської області
Повітряне командування "Центр" відзвітувало про збиття чотирьох спрямованих на інфраструктурні об'єкти Житомирщини крилатих ракет військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ПК "Центр" у Facebook.
Російські окупанти завдали ракетного удару по регіону близько 13:00. Житомирщина, найімовірніше, була атакована з південно-східного напрямку ракетами морського базування.
"Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр". Три ракети ліквідовано авіацією, та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з'єднання", – йдеться в повідомленні.
Натомість у результаті удару РФ по Малину в місті виникли серйозні руйнування. Зокрема, є травмовані мешканці та пошкоджено понад сотню будинків.
До слова, Росія забрала фахівців із виробництва "бочкових бомб" із Сирії.
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