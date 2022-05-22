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Украинские силы ПВО сбили 4 крылатые ракеты РФ в небе Житомирской области

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Житомирская область, Воскресенье 22 мая 2022 19:35
Украинские силы ПВО сбили 4 крылатые ракеты РФ в небе Житомирской области Фото: Украинская армия продолжает защищать небо от РФ (t.me/dsszzi_official)
Автор: Антон Федорцив

Воздушное командование "Центр" отчиталось об убытии четырех направленных на инфраструктурные объекты Житомирской крылатых ракет войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ВК "Центр" в Facebook.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по региону около 13:00. Житомирская область, вероятнее всего, была атакована с юго-восточного направления ракетами морского базирования.

"Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр". Три ракеты ликвидированы авиацией, и одна подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения", – говорится в сообщении.

В свою очередь в результате удара РФ по Малину в городе возникли серьезные разрушения. В частности, есть травмированные жители и повреждены более ста домов.

К слову, Россия забрала специалистов по производству "бочковых бомб" из Сирии.

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