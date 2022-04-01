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Україна залишається відданою Женевській конвенції: у МЗС відреагували на фейк від Росії

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П'ятниця 01 квітня 2022 16:20
Україна залишається відданою Женевській конвенції: у МЗС відреагували на фейк від Росії Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вкотре вдається до чергових фейків проти України. Міністерство закордонних справ відреагувало на те, що наша країна, нібито, не дотримується Женевської конвенції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

"Російська розвідка не перестає поширювати дезінформацію. Раніше вона створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок в РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, "працівників" "Азовсталі", які "просяться" до лав російської загарбницької армії", - заявив Ніколенко.

Своїм фейком про те, що Україна, нібито, не дотримується Женевської конвенції, Російська Федерація намагається дискредитувати наші відносини з міжнародними гуманітарними структурами, які рятують жертв агресії окупанта.

"Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих", - додав Ніколенко.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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