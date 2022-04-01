Україна залишається відданою Женевській конвенції: у МЗС відреагували на фейк від Росії
Російська Федерація вкотре вдається до чергових фейків проти України. Міністерство закордонних справ відреагувало на те, що наша країна, нібито, не дотримується Женевської конвенції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.
"Російська розвідка не перестає поширювати дезінформацію. Раніше вона створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок в РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, "працівників" "Азовсталі", які "просяться" до лав російської загарбницької армії", - заявив Ніколенко.
Своїм фейком про те, що Україна, нібито, не дотримується Женевської конвенції, Російська Федерація намагається дискредитувати наші відносини з міжнародними гуманітарними структурами, які рятують жертв агресії окупанта.
"Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих", - додав Ніколенко.
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