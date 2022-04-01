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Украина остается преданной Женевской конвенции: в МИД отреагировали на фейк от России

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 16:20
Украина остается преданной Женевской конвенции: в МИД отреагировали на фейк от России Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в очередной раз прибегает к очередным фейкам против Украины. Министерство иностранных дел отреагировало на то, что наша страна якобы не придерживается Женевской конвенции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко.

"Российская разведка не перестает распространять дезинформацию. Ранее она создавала фейки о якобы тысячи украинцев, которые желают получить убежище в РФ, негуманное обращение с русскими военнопленными, "работников "Азовстали", которые "просятся" в ряды российской захватнической армии", - заявил Николенко.

Своим фейком о том, что Украина якобы не придерживается Женевской конвенции, Российская Федерация пытается дискредитировать наши отношения с международными гуманитарными структурами, которые спасают жертв агрессии оккупанта.

"Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, которые пришли на украинскую землю: как живых, так и павших", - добавил Николенко.

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