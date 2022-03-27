Україна не обговорюватиме з Росією "демілітаризацію" та "денацифікацію", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкрив деякі подробиці переговорів нашої країни з Російською Федерацією. За його словами, наша сторона навіть і не порушує питання "денацифікації" та "демілітаризації" з окупантом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для російських ЗМІ.
"Денацифікація та демілітаризація" - взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - заявив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський дорікнув Росії за її обстріли по Львову.
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