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Україна не обговорюватиме з Росією "демілітаризацію" та "денацифікацію", - Зеленський

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Неділя 27 березня 2022 21:00
Україна не обговорюватиме з Росією "демілітаризацію" та "денацифікацію", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський розкрив деякі подробиці переговорів нашої країни з Російською Федерацією. За його словами, наша сторона навіть і не порушує питання "денацифікації" та "демілітаризації" з окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для російських ЗМІ.

"Денацифікація та демілітаризація" - взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський дорікнув Росії за її обстріли по Львову.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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