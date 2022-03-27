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Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию", - Зеленский

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 21:00
Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию", - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности переговоров нашей страны с Российской Федерацией. По его словам, наша сторона даже и не поднимает вопрос "денацификации" и "демилитаризации" с оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью для российских СМИ.

"Денацификация и демилитаризация" - вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа ... мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это абсолютно непонятные вещи", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский упрекнул Россию за ее обстрелы по Львову.

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