RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Труханов заявив про руйнування кладовища внаслідок ракетного удару РФ

Фото: Наслідки обстрілу в Одесі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки ракетного обстрілу одного з кладовищ міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Російські ракети під час обстрілу Одеси 23 квітня влучили в одне з кладовищ. Як наслідок, зруйновано понад 1000 "квадратів" території.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, вочевидь, бояться навіть мертвих", – заявив Труханов.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про 6 загиблих та 18 травмованих.

До слова, у Луганській області зросла кількість жертв обстрілів з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаГенадій ТрухановВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України