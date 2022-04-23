Труханов заявив про руйнування кладовища внаслідок ракетного удару РФ

Міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки ракетного обстрілу одного з кладовищ міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".
Російські ракети під час обстрілу Одеси 23 квітня влучили в одне з кладовищ. Як наслідок, зруйновано понад 1000 "квадратів" території.
"Це теж "денацифікація"? Окупанти, вочевидь, бояться навіть мертвих", – заявив Труханов.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про 6 загиблих та 18 травмованих.
До слова, у Луганській області зросла кількість жертв обстрілів з боку Росії.
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