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Труханов заявив про руйнування кладовища внаслідок ракетного удару РФ

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Одеса, Субота 23 квітня 2022 19:51
Труханов заявив про руйнування кладовища внаслідок ракетного удару РФ Фото: Наслідки обстрілу в Одесі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки ракетного обстрілу одного з кладовищ міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Російські ракети під час обстрілу Одеси 23 квітня влучили в одне з кладовищ. Як наслідок, зруйновано понад 1000 "квадратів" території.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, вочевидь, бояться навіть мертвих", – заявив Труханов.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про 6 загиблих та 18 травмованих.

До слова, у Луганській області зросла кількість жертв обстрілів з боку Росії.

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