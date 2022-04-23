Труханов заявил о разрушениях на кладбище в результате ракетного удара РФ
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о последствиях ракетных обстрелов одного из городских кладбищ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Одесса. Официально".
Российские ракеты во время обстрела Одессы 23 апреля попали в одно из кладбищ. Как следствие, разрушены свыше 1000 "квадратов" территории.
"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, очевидно, боятся даже мертвых", – заявил Труханов.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем, повреждены два жилых дома и военный объект. В данный момент известно о 6-ти погибших и 18-ти травмированных.
К слову, в Луганской области возросло количество жертв обстрелов со стороны России.
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