У Тростянці документують воєнні злочини РФ

Офіс генерального прокурора розповів про роботу правоохоронців за фактами воєнних злочинів військовослужбовців РФ під час окупації та артилерійських обстрілів Тростянця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Telegram-каналі відомства.
Охтирська окружна прокуратура керує кримінальними провадженнями за фактами порушення законів і звичаїв війни. Серед злочинів, зокрема, ймовірне вбивство.
"За даними слідства, військовослужбовці Збройних сил РФ 21 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли житловий квартал у м. Тростянець. Внаслідок цього у власній квартирі від осколкових поранень загинув 34-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.
Окрім того, 7 квітня під час огляду паркової зони правоохоронці виявили обгоріле тіло. Наразі особа загиблого встановлюється.
Нагадаємо, що на території Сумщини військова адміністрація змінила час комендантської години.
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