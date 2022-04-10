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У Тростянці документують воєнні злочини РФ

Фото: Розмінування у Сумській області (facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)
Автор: Антон Федорців

Офіс генерального прокурора розповів про роботу правоохоронців за фактами воєнних злочинів військовослужбовців РФ під час окупації та артилерійських обстрілів Тростянця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Telegram-каналі відомства.

Охтирська окружна прокуратура керує кримінальними провадженнями за фактами порушення законів і звичаїв війни. Серед злочинів, зокрема, ймовірне вбивство.

"За даними слідства, військовослужбовці Збройних сил РФ 21 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли житловий квартал у м. Тростянець. Внаслідок цього у власній квартирі від осколкових поранень загинув 34-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Окрім того, 7 квітня під час огляду паркової зони правоохоронці виявили обгоріле тіло. Наразі особа загиблого встановлюється.

Нагадаємо, що на території Сумщини військова адміністрація змінила час комендантської години.

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