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За добу в Україні евакуювалися більше 1,5 тисячі людей, - Верещук

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Вівторок 29 березня 2022 21:50
За добу в Україні евакуювалися більше 1,5 тисячі людей, - Верещук Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби в Україні вдалося евакуювати 1665 людей. Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За словами Верещук, протягом дня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей:

  • 936 людей з Маріуполя;
  • 729 людей з міст Запорізької області - Бердянська, Мелітополя, Енергодару, Гуляйполя, Горіхова та Василівки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні окупанти заблокували зелений гуманітарний коридор з Енергодару та низки інших міст через Василівку.

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