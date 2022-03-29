За сутки в Украине эвакуировались более 1,5 тысячи человек, - Верещук
Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
В течение суток в Украине удалось эвакуировать 1665 человек. Почти тысяча гражданских выехали из Мариуполя.
Об этом пишет РБК-Украинаа со ссылкой на слова вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
По словам Верещук, в течение дня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1665 человек:
- 936 человек из Мариуполя;
- 729 людей из городов Запорожской области - Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Гуляйполя, Ореховая и Васильевки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня оккупанты заблокировали зеленый гуманитарный коридор из Энергодара и ряда других городов через Васильевку.
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