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За сутки в Украине эвакуировались более 1,5 тысячи человек, - Верещук

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 21:50
За сутки в Украине эвакуировались более 1,5 тысячи человек, - Верещук Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток в Украине удалось эвакуировать 1665 человек. Почти тысяча гражданских выехали из Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украинаа со ссылкой на слова вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По словам Верещук, в течение дня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1665 человек:

  • 936 человек из Мариуполя;
  • 729 людей из городов Запорожской области - Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Гуляйполя, Ореховая и Васильевки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня оккупанты заблокировали зеленый гуманитарный коридор из Энергодара и ряда других городов через Васильевку.

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