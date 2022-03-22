Старт "Іскандерів" з Білорусі та наліт авіації РФ. Козицький назвав причини сирен на Львівщині

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький відзвітував про ситуацію в регіоні за останню добу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області у Facebook.
Козицький нагадав, що на Львівщині 4 рази сповіщали про повітряну тривогу. За його словами, ця кількість сповіщень найбільша з початку війни.
"Двічі повідомляли про небезпеку через старт ракет "Іскандер" з території Республіки Білорусь, один раз попереджали про наліт стратегічної авіації Росії з акваторії Чорного моря. Також сирени сповіщали про загрозу ракетної атаки. Дякую Збройним силам, які бережуть нас на всіх фронтах і закликаю жителів Львівщини бути дуже уважними до сигналів тривоги", – заявив голова ОВА.
Він також нагадав, що тривога – однозначний сигнал небезпеки. У цей час варто покинути буденні справи та перейти в укриття чи бодай знайти захищене місце вдома.
Нагадаємо, що російські агенти намагаються SMS-розсилкою розпалити ворожнечу на Закарпатті.
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