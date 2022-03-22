Старт "Іскандерів" з Білорусі та наліт авіації РФ. Козицький назвав причини сирен на Львівщині

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис очільника області у Facebook.

Козицький нагадав, що на Львівщині 4 рази сповіщали про повітряну тривогу. За його словами, ця кількість сповіщень найбільша з початку війни.

"Двічі повідомляли про небезпеку через старт ракет "Іскандер" з території Республіки Білорусь, один раз попереджали про наліт стратегічної авіації Росії з акваторії Чорного моря. Також сирени сповіщали про загрозу ракетної атаки. Дякую Збройним силам, які бережуть нас на всіх фронтах і закликаю жителів Львівщини бути дуже уважними до сигналів тривоги", – заявив голова ОВА.

Він також нагадав, що тривога – однозначний сигнал небезпеки. У цей час варто покинути буденні справи та перейти в укриття чи бодай знайти захищене місце вдома.